ترامب: المفاوضات مع إيران جيدة.. وستُضرب إذا لم يُفتح مضيق هرمز

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن إيران "ستُضرب بشدة" إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز "في وقت قريب جدًا".

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" خلال زيارة إلى ولاية كاليفورنيا، أن إيران حريصة على التوصل إلى اتفاق ينهي أشهرًا من الصراع.

وأشار إلى أن المفاوضات بين الجانبين تسير بصورة إيجابية، قائلا إن إيران أجرت مفاوضات استمرت على مدار اليوم.

وأكد الرئيس الأميركي أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية، وأن المفاوضات كانت جيدة، في إشارة إلى استمرار الاتصالات بين الطرفين.