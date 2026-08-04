غواتيمالا ترفع مستوى التأهب الى "الأحمر" إثر ثوران بركان فويغو

أطلقت سلطات غواتيمالا الثلاثاء الإنذار الأحمر، وهو الدرجة القصوى للتحذير، في المناطق المتضررة من ثوران بركان فويغو، الواقع على بعد 35 كيلومترا من العاصمة.

وقالت الوكالة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الكوارث "كونريد" عبر منصة إكس إن هذا الإنذار يشمل مقاطعات ساكاتيبيكيز وتشيمالتينانغو وإسكوينتلا.

وكانت السلطات قد أصدرت إنذارا بالخطر صباح الثلاثاء وأمرت بإجلاء مئات الأشخاص بعد فويغو الذي يُعد أنشط براكين أميركا الوسطى.