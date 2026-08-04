الخارجية الأميركية: بدء المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في روما

قال المتحدث ‌باسم ​وزارة الخارجية الأميركية تومي بيجوت إن الجولة الأحدث من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين إسرائيل ‌ولبنان بدأت اليوم ‌الثلاثاء في روما، وستستمر حتى ‌يوم الخميس.

وكتب ‌بيجوت ‌في منشور على ​إكس "تظل الولايات ‌المتحدة ​ملتزمة التزاما كاملا بدعم الحكومتين ​في المضي قدما بهذه العملية بما يحقق أمنا دائما للبلدين، ويقضي على التهديدات الأمنية لإسرائيل، ويعيد سلطة ‌الدولة اللبنانية على جميع ​أنحاء الجنوب".