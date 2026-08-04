وزير الخزانة الأميركي: قد نتوصل لاتفاق مع إيران غداً لفتح مضيق هرمز

أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة قد تتوصل لاتفاق مع إيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، غداً الأربعاء، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم في استقرار أسعار الطاقة.

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "نُجري محادثات مع الإيرانيين، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غداً لفتح المضيق"، مشيراً إلى أن الاتفاق سيضمن حرية الملاحة.