غواتيمالا.. تجدد ثوران "بركان النار" والسلطات تصدر إنذار "خطر"

قالت هيئة التنسيق الوطني لتقليل الكوارث في غواتيمالا عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن بركان فويغو (بركان النار) الذي يعد من أكثر البراكين نشاطا في البلاد ، الواقع على مسافة 40 كيلومترا جنوب غرب العاصمة، ينفث عمودا من الرماد والغازات وشظايا الحمم البركانية يرتفع إلى 4-5 كيلومترات في السماء.

وأعلنت الهيئة حالة التأهب باللون البرتقالي، وهو إنذار من مستوى "خطر"، ويعد الثاني بعد الإنذار الأحمر.

وتم إجلاء القرى الأولى القريبة من موقع البركان في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، حيث لجأ السكان إلى أماكن إيواء طارئة، كما تم إلغاء الحصص المدرسية.

وتنتشر السحب الرمادية حاليا لمسافة حوالي 60 كيلومترا غربا، وقد تعطلت حركة الملاحة الجوية في مناطق تشيمالتينانغو وسوتشيتيبيكيز. ودعت الهيئة السكان إلى عدم الاقتراب من هذا البركان أو الوديان الواقعة على جانبه الجنوبي الشرقي.

وأكد معهد علم الزلازل والبراكين في أحدث منشور له على منصة إكس، أن البركان يمر حاليًا بـ "مرحلته الأكثر كثافة"، وأنه ينبغي اتخاذ تدابير احترازية للمناطق الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات.

ويقع البركان، الذي يبلغ ارتفاعه ما يقرب من 3800 مترا، على ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي المنطقة الأكثر نشاطا زلزاليا على وجه الأرض، والتي تمتد عبر دول من آسيا إلى أميركا اللاتينية.

كما أنه أحد أكثر البراكين نشاطًا في أميركا الوسطى. وحدث ثوران كبير مرتين العام الماضي. وأودى ثوران عنيف في عام 2018 بحياة حوالي 200 شخص.