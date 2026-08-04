ألمانيا تحذر من تزايُد الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

توقّع المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، والمكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات، تصاعد التهديدات في الفضاء السيبراني، مع تزايُد قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأوضح المكتب الاتحادي لحماية الدستور لصحيفة «هاندلسبلات» أن تنفيذ الهجمات على نطاق واسع أصبح أسهل، كما تراجعت العوائق أمام تنفيذ الهجمات الإلكترونية، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي يدعم عمليات الاستطلاع والأتمتة، وتوسيع نطاق مختلف أنواع العمليات السيبرانية.

كما يتوقع المكتب الاتحادي لأمن المعلومات تزايد إساءة استخدام هذه النماذج، وقال متحدث باسم المكتب للصحيفة، إن نماذج أبرز مطوري الذكاء الاصطناعي أظهرت خلال العام الماضي «إمكانات كبيرة في اكتشاف الثغرات الأمنية»، مضيفاً أن هذه النماذج أصبحت قادرة أيضاً على استغلال الثغرات التي تكتشفها بنفسها.

وأوضح المتحدث أن الاستخدام الإجرامي لأقوى النماذج لايزال مقيداً حتى الآن، بسبب ارتفاع متطلبات القدرة الحاسوبية والتكاليف، إلا أن هذا العائق سيتراجع مع توافر أجهزة أقل كلفة.

وفي الوقت نفسه، أشارت الهيئتان إلى الفوائد التي توفرها هذه التقنية في مجال الدفاع السيبراني، وأكد المكتب الاتحادي لحماية الدستور أن الذكاء الاصطناعي «ليس مجرد أداة في يد المهاجمين، بل يعد أيضاً عنصراً لا غنى عنه في استراتيجيات الدفاع الحديثة».