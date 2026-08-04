ضربة أوكرانية تستهدف عملاق التجارة الإلكترونية الروسي «وايلدبيريز»

استهدفت ضربة أوكرانية جديدة، في الليل، مستودعاً تابعاً لعملاق التجارة الإلكترونية الروسي «وايلدبيريز» في منطقة فلاديمير، على بعد نحو 180 كيلومتراً شرق موسكو، بحسب ما أفادت المجموعة والسلطات المحلية.

وجاء في بيان صادر عن «وايلدبيريز» أن «حريقاً اندلع في موقع لوجستي للشركة، بمنطقة فلاديمير، نتيجة هجوم»، مع الإشارة إلى أنه تم إجلاء العاملين في المستودع.

وأفاد الحاكم المحلي، ألكسندر أفدييف، بأن «مسيّرات هاجمت المستودع في منطقة سوبينسكي»، مشيراً عبر خدمة الدردشة الروسية «ماكس» إلى «أضرار وحريق» وإلى «إصابة شاب بجروح».

ومنذ منتصف يونيو الماضي، استهدفت أوكرانيا نحو 20 موقعاً تابعاً لـ«وايلدبيريز» في أنحاء مختلفة من روسيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وأسفرت أولى الهجمات، ليل 17 إلى 18 يوليو، عن مقتل ثمانية أشخاص، وإصابة نحو 90 بجروح في مواقع في منطقة موسكو وتامبوف (الوسط الغربي)، كما استهدفت ضربات لاحقة بمسيرات أوكرانية مواقع للشركة في سان بطرسبرغ (شمال غرب)، وسيمفيروبول في القرم، وكراسنودار وفولغوغراد (جنوب)، وسامارا (فولغا). وتعد «وايلدبيريز» من أبرز منصات التجارة الإلكترونية في روسيا، وغالباً ما توصف بأنها «أمازون الروسية»، بسبب تنوع منتجاتها وسرعة خدمات التوصيل في أنحاء البلاد الشاسعة.

وتندرج الضربات على مستودعاتها في إطار هجمات أوكرانيا طويلة المدى على المنشآت المدنية في روسيا تشنّها كييف رداً على الهجوم الروسي الذي تتعرض له منذ فبراير 2022.

وتقول كييف إن هذه الضربات تهدف إلى دفع الكرملين إلى التفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

إلى ذلك، أعلن المكتب الصحافي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف.إس.بي) أن الجهاز أحبط هجوماً مخططاً، قرب مكتب المدعي العام في مدينة بياتيغورسك الواقعة جنوب روسيا، واعتقل مشتبهاً فيه ترجع أصوله إلى دولة في آسيا الوسطى.

ووفقاً للجهاز، فإن المشتبه فيه خطّط لتفجير عبوة ناسفة عن بُعد قرب مكتب المدعي العام في بياتيغورسك.

وأسفر تفتيش منزل المشتبه فيه عن اكتشاف ومصادرة مكونات ومواد كيميائية وشظايا، كانت مخصصة لتجميع عبوة ناسفة بدائية الصنع.