استئناف العمليات الجوية لمواجهة حرائق اليونان

تمكنت طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق من الإقلاع، صباح أمس، في اليونان، مستفيدة من تراجع حدة الرياح لمساندة العناصر المنتشرين على الأرض لمكافحة حرائق عدة، خصوصاً في منطقة أثينا، أوقعت حتى الآن خمسة قتلى، وفق ما أفاد به جهاز الإطفاء لوكالة «فرانس برس».

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لفِرَق الإطفاء لـ«فرانس برس»: «نواجه اليوم ثلاث جبهات صعبة في بساثا وكريو بيغادي وكانديلي»، ضمن نطاق يبعد بين 45 و70 كيلومتراً غرب أثينا، وبفضل تراجع سرعة الرياح، أقلعت تسع طائرات إطفاء، في وقت مبكر أمس، لمساندة تسع مروحيات و450 من عناصر الإطفاء المنتشرين لمواجهة النيران في منطقتَي بيوتيا، وأتيكا التي تضم أثينا، بحسب المسؤول.