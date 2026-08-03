ترامب: سنقضي على قيادة إيران إذا لم تبرم اتفاقاً

قال الرئيس ‌الأميركي ​دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستقضي على القيادة الإيرانية إذا لم توافق على اتفاق لإنهاء الصراع بين البلدين، مشيراً إلى أن طهران أمامها فرصة أخيرة لإبرام اتفاق. وأضاف "أعتقد ‌أننا قد نتوصل إلى شيء ما، لكنني أريد ‌أن أمنحهم كل فرصة ممكنة قبل ‌توجيه ضربة تقضي على ‌القيادة"، مكرراً ‌بذلك تهديده بشن هجوم كبير على ​إيران.

وانتقد ترامب ‌بشدة ​في وقت سابق اليوم القيادة الإيرانية التي قال إنها "مراوغة إلى حد لا ​يصدق"، ⁠عقب ⁠إعلان طهران عدم وجود محادثات جارية.

وقال ترامب لصحفيين رداً ⁠على سؤال عن وضع المفاوضات إن المحادثات "جارية الآن"، وأضاف "هذه فرصتهم الأخيرة للتوقيع على وثيقة جيدة".