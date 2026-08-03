تسجيل أول حالتي وفاة بأميركا بسبب مرض سيكلوسبورا

أعلن مسؤولو الصحة في ولاية ميتشجان الأميركية اليوم الاثنين وفاة شخصين بسبب تفشي مرض سيكلوسبورا في الولاية، وهي أول حالات وفاة مؤكدة في الولايات المتحدة مرتبطة بالطفيل المجهري.

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميتشجان إن الشخصين كانا يعانيان من مشكلات صحية وربما تفاقمت حالتهما بسبب المرض المعوي والجفاف.

وأضافت الوزارة أنها لن تقدم معلومات إضافية حول الوفيات.

يصيب هذا الطفيل الأغذية التي تلوثت ببراز الإنسان، ويحدث ذلك غالباً عندما يتم ري المنتجات الزراعية أو غسلها بمياه ملوثة. وعند ابتلاعه، يسبب مرضاً معوياً يتسم بـ"حركات أمعاء متكررة وأحياناً شديدة ومفاجئة"، وفقاً للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وحدد مسؤولو الصحة الاتحاديون الخس المكسيكي الذي يتم تقديمه في مطاعم "تاكو بيل" في خمس ولايات أميركية كمصدر لتفشي المرض على نطاق واسع.

وبشكل عام، سجلت حالات الإصابة بسيكلوسبورا رقماً قياسياً في الولايات المتحدة. ومنذ الأول من مايو، تلقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقارير عن أكثر من 4100 حالة مؤكدة وتقوم بالتحقيق في أكثر من 7400 حالة أخرى محتملة في 41 ولاية. وقال مسؤولو الصحة الاتحاديون إن "العلامات التجارية أو المطاعم أو تجار التجزئة أو قنوات التوزيع" الأخرى يمكن أن تكون مرتبطة بتفشي المرض مع استمرار التحقيق.