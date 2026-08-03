الجامعة العربية تستنكر الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة

استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة التي استهدفت خياماً للنازحين وشققاً سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وشدد فهمي - في بيان أصدره اليوم - على أن القصف الإسرائيلي، الذي يترافق مع حملةٍ عسكرية موسعة في الضفة الغربية تتضمن عمليات هدمٍ وحملات اعتقال في عدة مدن، يعكس محاولة إسرائيلية واضحة لتخريب خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها قبل يومين كأساسٍ للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء بإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي.

وحمل الأمين العام للجامعة إسرائيل المسؤولية كاملةً عن مخالفاتها في حق الفلسطينيين، ومحاولتها المكشوفة لإفشال جهود الوساطة، مُشدداً على أنه لا ينبغي السماح لإسرائيل بتحقيق أهدافها بتمديد وتوسيع الاحتلال في غزة تنفيذاً لأجندات داخلية واضحة ومكشوفة يتبناها قادة الاحتلال ورموزه.