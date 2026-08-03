ترامب: على إيران أن تختار بين "اتفاق" أو "استسلام كامل"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن على إيران أن تختار بين إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة أو "استسلام كامل".

وكرر الرئيس الأميركي أن ثمة مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وايران، الامر الذي نفته طهران.

وكتب على منصته تروث سوشال أن "القادة الإيرانيين مخادعون في شكل لا يصدق! يطلبون اجتماعا، بل قد يقول البعض إنهم يتوسلون (عقد اجتماع)، وتبدأ المناقشات، ويتم التخطيط لأخرى في المستقبل القريب، ثم يقولون علنا وبكل فخر إنهم لا يجرون أي مناقشات".

وأكد ترامب أيضا أن مضيق هرمز "يخضع لسيطرة كاملة" من البحرية الأميركية، مضيفا، في إشارة إلى الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، "لا شيء يصل إلى إيران ... ولن يصل شيء حتى يتم التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل".

ونفت إيران إجراء أي مباحثات مع الولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي أن المفاوضات ستستأنف الاثنين، بعدما علّق ضربات كانت مقررة على الجمهورية الإسلامية.