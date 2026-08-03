عون وسلام يجريان اتصالات دولية لحشد الدعم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان

كشف رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الإثنين، عن اتصالات دولية يجريها رئيس الجمهورية جوزف عون، وأيضا من جانبه ، لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وقال وزير الاعلام بول مرقص، بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إنه تم "بحث موضوعات تتعلق خصوصاً بعودة الأهالي إلى جنوب لبنان".

وأعلن مرقص أن سلام أشار إلى الاتصالات الدولية التي تُجرى من قبل الرئيس ومن جانبه، سواء عبر الميكانيزم أو مع الدول الصديقة والشقيقة حول العالم، لحشد الدعم الدولي في سبيل وقف هذه الاعتداءات".

وفيما يخص تفجير مرفأ بيروت وذكرى 4 أغسطس، أشار سلام "إلى أن هناك انتظارا وترقبا لصدور القرار الاتهامي، إن شاء الله، في غضون شهور معدودة، لأن الوضع تغيّر في ظل العهد الحالي وولاية الحكومة، ولم تعد هناك عراقيل قضائية، وقد أُزيلت أمام التحقيق كما نرى. ونحن في الانتظار، بطبيعة الحال، مع الاعتداد بالفصل بين السلطات واحترام السلطة القضائية".

وعن موضوع المفاوضات، أشار سلام "إلى السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من لبنان".

وفيما يخصّ الوضع في الجنوب، تم التطرق إلى "المسح الذي يتم للأضرار، وإلى المباشرة التي حصلت بإزالة الركام وفتح الطرقات، وأيضاً المباشرة بترميم الجسور بدءاً من الأربعاء القادم، وتأمين الخدمات، لا سيما في موضوع المياه والكهرباء والاتصالات وسائر الخدمات".