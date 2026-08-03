الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق بدمشق تعزيز التعاون

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الإثنين، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في قصر الشعب بدمشق.

وأفادت الرئاسة السورية في بيان بأن الرئيس أحمد الشرع استقبل بارزاني وبحث معه "سبل تعزيز التعاون والتنسيق، ولا سيما في المجال الاقتصادي"، إلى جانب أوضاع المنطقة وقضايا ذات اهتمام مشترك.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين الجانبين، وبحث سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

واشارت قناة "الإخبارية" السورية إلى لقاء الشرع في 17 أبريل الماضي مع بارزاني والوفد المرافق له، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا.

وأكّد مصدر حكومي سوري لفرانس برس طلب عدم كشف هويته، أن الزيارة تهدف الى بحث "اتفاقية 29 يناير، وإجراءات دمج قوات سورية الديموقراطية في الحكومة السورية".

بدوره، قال مصدر دبلوماسي سوري لفرانس برس إن الزيارة التي تستمر يوما واحدا "ستبحث بشكل أساسي متابعة الاتفاق بين الدولة" وقوات سورية الديموقراطية، مرجحا أن يلتقي بارزاني بقائدها مظلوم عبدي.

وكان بارزاني رحّب بالاتفاق بين دمشق والقوات الكردية، معتبرا أنه يمثّل "خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح". وأعرب حينها عن أمله في أن "يمهد الطريق لإعادة بناء سورية موحدة، وحماية حقوق الأكراد وجميع المكونات في الدستور المقبل، وتحقيق السلام لسورية والمنطقة بأسرها".