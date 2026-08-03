واشنطن.. حرائق غابات تتسبب بإجلاء 60 ألف شخصاً

أصدر مسؤولون محليون، أوامر بإجلاء نحو 60 ألف شخص بسبب حرائق غابات تهدد مدينة سبوكان بولاية واشنطن الأميركية، أمس الأحد، وذكروا أن الحرائق في المنطقة دمرت 600 ⁠مبنى بينها منازل وشركات.

ووفقاً لرويترز، قال رئيس إدارة الإطفاء في المدينة، توم وليامز: "إن ما يطلق عليه (حريق منطقة ‌سبوكان)، الذي يتألف من ثلاثة حرائق منفصلة، يهدد المناطق التي تشملها أوامر ‌الإخلاء".

وأفاد فريق اتحادي معني بالتعامل ‌مع الأمر، بأن الحرائق أتت ‌على 5390 فداناً حتى ‌أمس الأحد.

وأكد مسؤولون في مؤتمر صحفي، عدم ​ورود بلاغات عن وقوع ⁠أي وفيات أو إصابات حتى ظهر أمس، فيما وصفت رئيسة بلدية سبوكان، ليسا براون، الأمر بأنه "أسوأ ​كارثة طبيعية ⁠واجهتها ⁠منطقتنا".

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة أفيستا يوتيلتيز، هيذر روزنتريدر، إن الكهرباء انقطعت عن حوالي ⁠10 آلاف شخص في المنطقة بعد ظهر أمس الأحد.

وذكر مسؤولون بولاية واشنطن أن أكثر من 250 ألف فدان تحترق في أنحاء الولاية.

وقال ‌حاكم الولاية، بوب فيرجسون، إنه تحدث مع ​الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأحد، وطلب المساعدة من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ.

كما أعلن الحاكم "حالة الطوارئ" في ​أنحاء الولاية.