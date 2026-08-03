ترامب: المحادثات مع إيران تبدأ اليوم.. ولا موعد نهائي لإبرام اتفاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران ستجري، اليوم، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق.

جاء ذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه أوقف هجوما كان وشيكا على إيران أملا في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران.

وكان ترامب قد صرح في وقت متأخر من يوم السبت ⁠على منصة "تروث سوشال" أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح المضيق "بشكل فوري وكامل وشامل" و"إنهاء التهديد النووي الإيراني"، لكنه أشار إلى أن طهران يجب أن: "تبرم اتفاقا بسرعة".

وعند عودته إلى واشنطن بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في نيوجيرزي، قال ترامب للصحفيين أمس الأحد إن المفاوضات ستبدأ بعد ظهر اليوم ‌الإثنين، لكنه لم يقدم تفاصيل عن المكان الذي ستجري فيه أو عن الأطراف المشاركة فيها.

وعندما سئل عما إذا كان هناك موعد نهائي لإيران للتوصل إلى اتفاق، امتنع ترامب عن الإجابة، وقال ردا على ذلك: "هل أفضل التوصل إلى اتفاق؟ أنا لا أسعى إلى قتل الناس لأن ‌الناس يموتون، الكثير من الناس يموتون، ونحن لا نريد ذلك".