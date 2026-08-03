دراسة: تزايُد القلق من استخدام الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة

بعد تلاشي الصدمة التي أحدثها الابتكار الجديد، وتزايد المخاوف بشأن انتهاك الخصوصية، وفقدان الوظائف، وما تسمى ببرامج المحادثة الآلية، تلوح في الأفق مؤشرات تزايد معارضة الذكاء الاصطناعي، حتى بين المؤيدين له، الذين بدأوا تقليص استخدامهم للذكاء الاصطناعي أو توقفوا عنه تماماً.

ونشر معهد المستقبل الرقمي في كلية «كينجز كوليدج لندن» البريطانية ومنظمة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، نتائج استطلاع رأي حديث، أظهرت أن 42% من المشاركين فيه بدأوا في «الحد» من استخدامهم لبرامج الدردشة الآلية، بينما رأى أكثر من نصفهم أن هذه التقنية تنطوي على مخاطر جمة، وحذر باحثون في المؤسستين من أن «الناس يقاومون الذكاء الاصطناعي».

وأوضحت كلية «كينجز كوليدج لندن»، في بيان صحافي، أن «السبب الأكثر شيوعاً لتقليص استخدام الذكاء الاصطناعي هو القلق بشأن خصوصية البيانات وأمنها والامتثال للوائح، بينما يأتي في المرتبة الثانية تفضيل الاستمرار في العمل بالطريقة الحالية».

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 2000 شخص من سكان بريطانيا، ارتفاع نسبة الذين يرون أن مخاطر الذكاء الاصطناعي «أكثر من فوائده» بمقدار أربع نقاط مئوية إلى 52% مقارنة بالمسح السابق، في حين تراجعت نسبة من يتبنون وجهة نظر متفائلة بشأن الذكاء الاصطناعي إلى 34%.

وفي الوقت نفسه، يشعر الناس بقلق متزايد من عدم وجود طريقة لرفض استخدام الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يشعر العديد من المشاركين بعدم الارتياح، لأنهم مُجبرون على استخدامه في برامج المحادثة الآلية.

وذكر الباحثون في تقريرهم: «يعتقد معظم الناس أنه سيكون من الصعب أو المستحيل عليهم تجنب التعرض للذكاء الاصطناعي حتى إذا أرادوا ذلك، ما يثير تساؤلات حول كيفية موافقة الناس بشكل فعال على استخدامه في مجتمع اليوم»، وأوضح فريق البحث أن الأشخاص الذين يختارون عدم استخدامه لا يفتقرون إلى المهارات اللازمة للاعتماد على تطبيقات المحادثة الآلية.

وفي ظل الارتفاعات القياسية لأسواق الأسهم العالمية، مدفوعة بالإقبال الكبير على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يتعامل مسؤولو شركات التكنولوجيا الكبرى مع فكرة تراجع الحماس للذكاء الاصطناعي باعتبارها مستبعدة.

ويقول جاك ستيلجو من كلية «كينجز كوليدج لندن»: «غالباً ما تفترض الشركات التي تبيعنا التكنولوجيا الجديدة أنه كلما اعتاد الناس على هذه التكنولوجيا أحبوها أكثر، لكن نتائجنا تظهر أن هذا الافتراض غير صحيح، فالناس الأشد تأييداً للذكاء الاصطناعي أصبحوا أكثر قلقاً بشأنه بمرور الوقت، بل أصبحوا أكثر مستخدميه تردداً».

وتقول كيت ديفلين من كلية «كينجز كوليدج لندن»: «يحتاج الناس إلى توافر ضوابط وأدوات فعالة للقبول باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديداً القدرة على اختيار وقت استخدامه، وكيفية تفاعله معهم، وكيفية الانسحاب منه عند الضرورة».