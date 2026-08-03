«لينكدإن»: خاصية للإبلاغ عن المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي للمهنيين «لينكدإن» إضافة خاصية تمكّن المستخدمين من النقر على زر: «يبدو أنه محتوى منشأ آلياً»، عندما يشك المستخدم في أن المنشور مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار سعي المنصة إلى التخلص من «المحتوى المنشأ آلياً»، وهو محتوى قليل الجودة مُولّد بالذكاء الاصطناعي ويملأ صفحتها الرئيسة حالياً.

وأشار موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن هذه الخطوة تعكس تحولاً أوسع نطاقاً في منصات النشر الإلكتروني والتواصل الاجتماعي نحو الحد من المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي، نظراً لتنامي استياء المستخدمين من المنشورات غير الأصيلة التي تكتبها تطبيقات ذكاء اصطناعي وليس بشراً حقيقيين.

وعلى سبيل المثال، أضافت منصة نشر النشرات الإخبارية والمقالات «صب ستاك» أداة لمساعدة المستخدمين على تحديد ما إذا كان المحتوى الذي يقرؤونه على موقعها مكتوباً بوساطة الذكاء الاصطناعي، من خلال شراكة مع «بانجرام»، وفي الوقت نفسه أعلنت «بانجرام»، الأسبوع الماضي، حصولها على تمويل جديد بقيمة تسعة ملايين دولار لمعالجة مشكلة المحتوى المنشأ آلياً الذي يغمر الإنترنت، وتؤثر هذه المشكلة أيضاً في الشركات الناشئة، حيث اضطرت «ديج» إلى إغلاق منصتها المنافسة لمنصة النشر الشهيرة «ريديت» في مارس الماضي، بدعوى عدم قدرتها على السيطرة على عدد الحسابات الآلية.

واعترف كبير مسؤولي المنتجات في «لينكدإن»، هاري سرينيفاسان، في منشور على المنصة، بأن شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة لـ«مايكروسوفت» تواجه مشكلات في كثافة المحتوى المنشأ آلياً، وقال: «يعد التخلص من المحتوى الرديء المنشأ بوساطة الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى لدينا جميعاً، نحن نهتم بهذا الأمر حقاً».

وأضاف: «يأتي الناس إلى (لينكد إن) للتواصل مع أشخاص حقيقيين، ومشاركة وجهات نظرهم وأفكارهم وخبراتهم الحقيقية»، وأوضح المسؤول التنفيذي أن زر: «يبدو أنه محتوى رديء منشأ بوساطة الذكاء الاصطناعي» الجديد، هو الآن أحد الإجراءات العديدة التي تستخدمها المنصة للحد من المحتوى الرديء على منصتها، كما تستثمر الشركة في أنظمة الحماية من نشاط الحسابات الآلية، حيث تحظر الآن «مئات الآلاف» من محاولات التعليق الآلية يومياً.

وأضاف أن «لينكد إن» تقدم أيضاً أدوات تصنيف جديدة لتحديد ما إذا كان المنشور يعتبر محتوى رديئاً منشأ بوساطة الذكاء الاصطناعي أو أي محتوى رديء آخر، ما سيقلل من كمية المحتوى الرديء الذي قد يظهر في ترشيحات المحتوى المُقترحة من خارج شبكة المستخدم.