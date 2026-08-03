أوكرانيا: خسائر روسيا البشرية تقترب من 1.5 مليون عسكري

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ارتفاع إجمالي خسائر الجيش الروسي إلى نحو مليون و449 ألفاً و120 عسكرياً بين قتيل وجريح، منذ اندلاع الحرب، من ضمنهم 1500 سقطوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيس بوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم»، أن القوات الأوكرانية كبّدت موسكو خسائر مادية شملت تدمير 12 ألفاً و231 دبابة، و25 ألفاً و70 مركبة مدرعة، و47 ألفاً و196 نظاماً مدفعياً، فضلاً عن 1988 راجمة صواريخ، و1529 نظام دفاع جوياً.

وطالت الخسائر الروسية أيضاً 439 طائرة حربية، و354 مروحية، وما يزيد على 439 ألف طائرة مسيرة، و5007 صواريخ كروز، إلى جانب 34 سفينة حربية، وغواصتين، وعشرات الآلاف من المركبات ومعدات الدعم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق، عبر إسقاط 635 طائرة مسيرة خلال الليلة قبل الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير هذه المسيرات فوق 16 مقاطعة ومنطقة روسية، أبرزها العاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم، إلى جانب مياه بحري: آزوف والأسود.