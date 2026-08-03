رئيس الوزراء الهندي يعارض معاقبة المتظاهرين

أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أنه يعارض معاقبة المتظاهرين الشباب، الذين خرجوا في مسيرات بنيودلهي ومدن هندية أخرى، خلال الأسابيع الأخيرة، وملاحقتهم قضائياً، حيث قال إن «الأطفال يخطئون»، وعلى المجتمع أن «يسامحهم» على استخدامهم ألفاظاً بذيئة، ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مودي قوله: «إن معاقبتهم أو جرهم إلى ساحات المحاكم أو تعريضهم للمضايقات المجتمعية، لن يغير من الوضع شيئاً»، وأضاف: «أريد أن أسامحهم، وأرجو من المجتمع أن يقبل شعوري». يذكر أن مقاطع فيديو يظهر بها شباب يستخدمون ألفاظاً بذيئة في أعقاب الاحتجاجات، أثارت استنكار شخصيات مؤيدة لمودي.