5 قتلى و41 مفقوداً و225 ناجياً في حريق عبارة في إندونيسيا

أعلنت الهيئة الإندونيسية المكلفة بعمليات البحث والإنقاذ الأحد، العثور على جثث خمسة أشخاص وفقدان 41 شخصاً فيما تم إنقاذ 225، وذلك بعد غرق عبارة كانت تقل 271 راكباً.

وذكرت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ (باسارناس) أن العبارة كانت تقوم برحلة بين سورابايا، ثاني أكبر مدن إندونيسيا في جاوة الشرقية، وماكاسار في سولاويسي الجنوبية، حين أبلغ القبطان عن اندلاع حريق على متنها.

وأضافت أنه لم يعد من الممكن منذ ذلك الحين الاتصال به.

وأفادت الوكالة في آخر إحاطة صحافية بعد الظهر بأنه تم إنقاذ 225 شخصاً، فيما قضى خمسة أشخاص وفقد 41.

وأظهرت مشاهد نشرتها "بارسارناس" السفينة وهي مائلة بعض الشيء ويتصاعد منها دخان كثيف.