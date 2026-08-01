انفجار قرب مقهى في موسكو يودي بحياة 3 ويصيب 15 آخرين

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 15 آخرون في انفجار وقع اليوم قرب مقهى صيفي في ساحة كودرينسكايا وسط موسكو بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.

وقالت المديرية العامة لوزارة الداخلية في موسكو في بيان إن قوات الشرطة تعمل في موقع الحادث، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته.

وقال أليكسي كوزنيتسوف، مساعد وزير الصحة الروسي، أن إصابات متفاوتة الخطورة وتتلقى الرعاية الطبية الكاملة.