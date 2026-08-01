ترامب ميديا تطلق خدمة البيانات المدفوعة للوصول إلى منشورات الرئيس الأميركي

أطلقت مجموعة ترامب ميديا للإعلام والتكنولوجيا خدمة بيانات جديدة مدفوعة الأجر في الأول من أغسطس، تتيح وصولاً أسرع إلى المنشورات التي يكتبها الرئيس دونالد ترامب وغيره من أصحاب الحسابات البارزة على منصة تروث سوشال.

وصرح الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة كيفن ماكغورن، في بيان الإعلان عن الإطلاق، بأن واجهة برمجة التطبيقات الجديدة، مصممة لتزويد الشركات بـ "تدفق مباشر ومرخص وفوري لأكثر منشورات المنصة تأثيراً في حركة السوق".

وكتب ماكغورن، المسؤول في ترامب ميديا، وقت الإعلان: "تتحرك الأسواق بالفعل بناءً على المنشورات التي تُنشر على المنصة. وتوفر الخدمة الجديدة تدفقاً مباشراً ومرخصاً وفورياً لأكثر منشورات المنصة تأثيراً في السوق، مع تعزيز استراتيجيتنا لتحقيق عوائد مالية من أصولنا الخاصة عبر تدفق إيرادات متكرر وعالي الهامش".