نيويورك تايمز: اتساع الهجمات السيبرانية على أنظمة المياه الأميركية

اتسع نطاق الهجمات السيبرانية التي تستهدف أنظمة المياه في الولايات المتحدة ليشمل 7 ولايات على الأقل، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن التحقيق في الهجمات لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتم تحديد الجهة المسؤولة عنه.

وأضافت أن التحقيق لم يثبت أن إيران هي المتهمة بالهجوم، مشيرة إلى أن طهران كثفت هجماتها السيبرانية واستهدفت سابقاً أنظمة مياه مماثلة وبنية تحتية حيوية أخرى في الولايات المتحدة.