"الصحة العالمية": تفشي إيبولا في الكونغو خارج عن السيطرة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تزايد خطر انتقاله إلى الدول المجاورة.

وأضافت المنظمة في بيانها اليوم أن هذا التفشي يُعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق.

وأكدت: "هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض".

وأضافت أنه خلال الأسبوع الماضي تم تسجيل 567 إصابة و296 وفاة، وهو أعلى عدد يُسجل في أسبوع واحد منذ بدء التفشي. وبشكل إجمالي، بلغ عدد الحالات المؤكدة مخبريا 3605 حالات، بينها 1587 وفاة، فيما تعافى 651 مريضا من العدوى. وكان أكبر تفش سابق لإيبولا في الكونغو قد وقع بين عامي 2018 و2020، عندما سُجلت 3317 حالة مؤكدة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع الأعداد يعود جزئياً إلى تحسن عمليات الرصد وزيادة الفحوصات المخبرية.