الكويت تعلن إسقاط مسيّرات معادية واستهداف منشآت حيوية بأضرار مادية فقط

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم السبت، طائراتٍ مسيّرةً معاديةً داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها.

وأضاف أن العدوان الإيراني الآثم استهدف عدداً من المنشآت الحيوية، حيث استهدف منشأةً حكوميةً شمال البلاد، كما طال آلياتٍ مدنيةً تابعةً لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، ما أسفر عن أضرارٍ ماديةٍ نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصاباتٍ بشرية.



وأكدت القوات المسلحة الكويتية، استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءةٍ عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.