"سي إن إن": خيارات أميركية لتوسيع الحرب مع إيران تشمل قصفاً يستمر أسبوعين

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ ضربات جديدة ضد إيران في أقرب وقت ممكن، وربما بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف المسؤولون أن القيادة المركزية الأميركية أعدّت خياراتها العسكرية، وجهزت قواتها تحسباً لتوسيع نطاق الحرب. وأشاروا إلى أن خيارات توسيع الحرب تشمل تنفيذ حملة قصف مكثفة تستمر أسبوعين، تستهدف مواقع الصواريخ الإيرانية.



وأوضحوا أن الجيش الأميركي استعد لاستهداف البنية التحتية النووية الإيرانية، بما في ذلك منشأة جبل الفأس.