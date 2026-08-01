زلزال إيطاليا يتسبب في انقطاع الكهرباء وتعطل خدمات القطارات

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة منطقة كامبي فليجري غرب مدينة نابولي جنوب إيطاليا الجمعة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل خدمات القطارات والمترو وإلحاق أضرار ببعض المباني.

وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلوم البراكين ‌أن الزلزال، ⁠الذي تم تسجيله في الساعة ‌0746 مساء (1746 ⁠بتوقيت جرينتش)، مركزه في منطقة كامبي ⁠فليجري غربي نابولي على عمق ⁠حوالي ثلاثة كيلومترات.