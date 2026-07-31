تحطم مقاتلة إف-35 بي تابعة لمشاة البحرية الأميركية في سان دييجو

تحطمت مقاتلة من طراز إف-35 بي تابعة للجناح الثالث لطيران مشاة البحرية الأميركية، صباح الجمعة، في قاعدة "ميرامار" الجوية التابعة لمشاة البحرية بسان دييجو، ما استدعى استجابة طارئة وتسبب في اندلاع حريق في منطقة غير مأهولة، بحسب ما قال متحدث باسم القاعدة لشبكة فوكس نيوز.

وقال الملازم أول بليك ستاربوك إن فرق الطوارئ استجابت لما وصفته مشاة البحرية بأنه "حادث طائرة" عند نحو الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن الطائرة تابعة لمقاتلات مشاة البحرية 11، ومتمركزة في قاعدة "ميرامار".

وذكرت مشاة البحرية الأميركية للشبكة أن الحادث صُنّف على أنه "حادث من الفئة الأولى" شمل مقاتلة F-35B تابعة لمشاة البحرية في محيط قاعدة "ميرامار"، مضيفة أن الطيار قفز بالمظلة وجرى انتشاله.

ولم تعلن السلطات على الفور أي معلومات بشأن حالة الطيار أو سبب تحطم الطائرة.

وقال ستاربوك إنه لا يملك حالياً معلومات بشأن طبيعة الرحلة، أو ما إذا كانت الطائرة في مرحلة الإقلاع أو الهبوط، أو تنفذ مهمة تدريبية، كما لم تتوافر على الفور معلومات بشأن وقوع إصابات أو وفيات.