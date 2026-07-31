ترامب: طريقة الإيرانيين بالتفاوض تغضبني فهم يقضون 7 ساعات على ما يمكنهم فعله بـ 10 دقائق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبه فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين من كامب ديفيد أن إيران تريد دائماً التفاوض، وتريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وأكد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً، لكنه أبدى تراجعاً في ثقته بطهران، متهماً إياها بـ"الكذب" وتقديم "معلومات مضللة"، وذلك بالتزامن مع استئناف العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران.