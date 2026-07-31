رغم عدم وجود حدود برية.. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا بسبب أحداث سبتة

قررت إيطاليا تعليق العمل بترتيبات شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا، رداً على التدفق الكبير للمهاجرين ⁠إلى مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني

ولا تتشارك إيطاليا في أي حدود برية مع إسبانيا، لكن هذه الخطوة، التي من المرجح أن تثير استياء مدريد، ستؤثر على المسافرين جواً وبحراً بين البلدين، إذ سيتعين عليهم إبراز جوازات السفر ‌للسماح لهم بالدخول.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان إنها اتفقت أيضاً مع باريس على تشديد ‌الرقابة على الحدود ‌البرية بين فرنسا وإيطاليا، في محاولة لمنع أي مهاجرين من العبور.