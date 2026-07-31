ترامب: لا أعتقد أن إيران وراء هجوم مينيسوتا الإلكتروني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تقارير أفادت بتعرض ولاية مينيسوتا لهجوم إلكتروني استهدف 30 محطة لمعالجة المياه، مشيراً إلى أن السلطات في الولاية تلقي باللوم على إيران.

وأضاف ترامب أنه لا يعتقد أن إيران تقف وراء الهجوم، معتبراً أن المسؤولية تقع على مينيسوتا وحاكمها، بسبب ما وصفه بـ"عدم الكفاءة".

وتابع: "إنهم يحبون أن يقولوا: لقد كانت إيران. أتمنى لو كان لدى طهران هذا القدر من الوقت"، مضيفاً أن طهران لديها "مشكلات أكبر بكثير" من الانشغال بولاية مينيسوتا.