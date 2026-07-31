ترامب: سنواصل ضرب إيران بقوة وسنجبرها على التراجع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن القوات الأميركية "تواصل توجيه ضربات قوية" إلى إيران حتى يجبرها في النهاية على التراجع.

وأضاف ترامب لفوكس نيوز: "الأمور تسير بشكل جيد. كل ما يمكنك فعله هو الاستمرار في تحقيق الانتصارات، وفي نهاية المطاف سيحدث شيء ما، نحن نوجه لهم ضربات قوية، ونربكهم تماماً، ونواصل تحقيق الانتصارات. وفي النهاية لن يكون أمامهم خيار سوى التراجع".