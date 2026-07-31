الكويت.. رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية استهدفت منشآت حيوية وعسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن تمكن القوات المسلحة من رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، منذ فجر اليوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن العدوان الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية في البلاد.

وأكد المتحدث أنه قد تم التعامل الفوري مع الأهداف المعادية وتدميرها، مشيراً إلى أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.