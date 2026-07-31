34 قتيلا جراء انفجار منجم فحم في باكستان

لقي 34 عاملا على الأقل مصرعهم، جراء انفجار ناجم عن غاز الميثان في منجم فحم واقع قرب مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان في جنوب باكستان.

وقالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه بحسب المعلومات الواردة من فرق الإنقاذ المنتشرة في الموقع، فقد تم انتشال 34 جثة.

وأضافت أن عملية الإنقاذ المشتركة لا تزال جارية لتحديد مكان أي عمال محاصرين وانتشالهم، فيما لم يتم تحديد عدد العمال الذين كانوا في الموقع وقت حدوث الانفجار.