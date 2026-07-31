أمين عام مجلس التعاون يدين الهجوم بطائرة مسيرة على ميناء دمياط

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن هذه الأعمال والهجمات العدوانية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد البديوي تضامن دول مجلس التعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وصون أمنها ومصالحها.