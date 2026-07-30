أمين عام مجلس التعاون يدين تجدد الهجمات الإيرانية على الكويت والأردن

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، مؤكدا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد البديوي تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما.