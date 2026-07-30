أميركا: لا أضرار بأي طائرة أميركية في الهجمات الإيرانية الأخيرة

قال الجيش ‌الأميركي ​اليوم الخميس إنه لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أميركية في الهجمات الإيرانية ‌الأخيرة، نافيا بذلك مزاعم قال ‌إنها صدرت عن ‌الحرس الثوري الإيراني ‌بتدمير ثلاث ‌طائرات أميركية من ​طراز إف-35 ‌وثلاث طائرات ​أخرى.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية أيضا ​في بيان أن الناقلة التجارية "نورا" لم تتمكن من اختراق الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، في تكذيب ‌لمزاعم نقلتها وسائل ​الإعلام الإيرانية الرسمية.