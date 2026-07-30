الكويت.. وفاة عامل إثر عدوان إيراني استهدف شركة صينية

كشفت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم ، أن إيران استهدفت شركة صينية شمال البلاد ما أسفر عن وفاة أحد العاملين.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع سعود عبدالعزيز العطوان في بيان، نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن: "العدوان الإيراني الآثم استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، مما أسفر عن وفاة أحد العاملين، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى".

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.