تلامس 40 درجة مئوية.. موجة الحر تصل ذروتها في ألمانيا الخميس

تستعد ألمانيا لتسجيل أشد أيام موجة الحر الحالية حرارة، إذ يُتوقع أن تلامس درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية، يوم غد الخميس.

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية "دي دبليو دي"، ستتراوح درجات الحرارة بين 26 و31 درجة مئوية على السواحل، وبين 32 و39 درجة مئوية في بقية أنحاء البلاد. وإلى جانب الحرارة الشديدة، يُتوقع أيضاً أن تشهد بعض المناطق رياحاً عاصفة، قد تصل في بعض الأماكن إلى قوة الأعاصير.

وبحسب الهيئة، سيكون الطقس مشمساً في جنوب شرق البلاد، بينما تتشكل زخات مطر وعواصف رعدية قادمة من الجنوب الغربي والغرب، تمتد تدريجياً حتى المساء إلى وسط ألمانيا وشمالها.

وصرح خبير الأصاد بالهيئة، نيكو باور: "يجب توخي الحذر الشديد عند التواجد في الهواء الطلق"، محذراً من أن الرياح الشديدة والعواصف قد تنشط بشكل واسع ومتزامن.

وطبقاً للتوقعات، قد تكون العواصف الرعدية شديدة الوطأة خاصة في الشمال، مصحوبة برياح عاصفة قوية قد تصل في بعض الأحيان إلى مستوى العواصف الهوجاء. وحذّر باور قائلاً: "مع سرعات الرياح هذه، قد تُقتلع أشجار من جذورها، وقد تتطاير أجسام كبيرة".

كما حذرت هيئة الأرصاد من التداعيات الصحية للحرارة المرتفعة، وذكرت أن من المتوقع أن تشهد مناطق الجنوب الغربي والغرب والشمال الغربي اليوم الأربعاء إجهاداً حرارياً شديداً على نطاق واسع، وقد يبلغ مستويات شديدة للغاية في بعض المناطق. وتابعت الهيئة أن من المتوقع أن يعم هذا الوضع معظم أنحاء البلاد غدا الخميس. وأوصت الهيئة بتجنب التعرض للحرارة قدر الإمكان، والإكثار من شرب المياه، والحفاظ على برودة الأماكن الداخلية.

ومن المتوقع ليلة الخميس/الجمعة التالية أن تتحرك زخات المطر والعواصف الرعدية نحو شمال شرق البلاد، فيما قد تتشكل عواصف جديدة في الجنوب الغربي مع اقتراب ساعات الصباح. ومع انخفاض درجات الحرارة، سيكون من الممكن تهوية المنازل بصورة أفضل مقارنة بالليالي السابقة.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن ينقسم الطقس يوم الجمعة إلى منطقتين واضحتين. وقال باور: "في حين ستظل الأجواء حارة جداً، بطابع صيفي، في النصف الجنوبي الشرقي، ستتراوح درجات الحرارة بعد الظهر بين 24 و28 درجة مئوية فقط، وهي درجات مريحة، في المناطق الممتدة من بحر البلطيق حتى نهر الراين الأدنى". وفي المقابل، يُتوقع هطول زخات مطر وعواصف رعدية قوية تمتد من الجنوب الغربي مروراً بوسط البلاد وصولاً إلى الشمال الشرقي، مع احتمال وقوع أحوال جوية عنيفة في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تبدأ عطلة نهاية الأسبوع بطقس أكثر اعتدالاً من حيث الحرارة، لكنه سيشهد عواصف رعدية في بعض المناطق. وتتوقع الهيئة أن تعود الأجواء الحارة، يومي الأحد والاثنين، ولا سيما في جنوب ألمانيا وجنوبها الشرقي. واختتم باور قائلاً: " يبدو أن الصيف الحقيقي لم يستسلم بعد".