فاوتشي يرفض الإدلاء بشهادته بشأن كورونا أمام مجلس الشيوخ الأميركي مستنداً للتعديل الخامس

يعتزم اخصائى أمراض المناعة مستشار البيت الأبيض لمكافحة جائحة كورونا سابقاً أنتونى فاوتشي الاستناد إلى التعديل الخامس للدستور الأميركي لرفض الإدلاء بشهادته في جلسة استماع بمجلس الشيوخ يقودها الحزب الجمهوري بشأن إدارته لملف جائحة كورونا.

ويضمن التعديل الخامس حماية المتهمين من إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم.

ويضيف هذا القرار بعداً جديداً إلى التوتر المستمر بين فاوتشي وأعضاء المجلس من الحزب الجمهوري، الذين يواصلون انتقاد طريقة تعامله مع الجائحة، ويوجهون إليه اتهامات بالكذب بشأن منشأ فيروس كورونا، وهي اتهامات ينفيها.

وكان من المقرر أن يمثل فاوتشي للإجابة عن أسئلة أعضاء المجلس بعد استدعائه بموجب مذكرة رسمية أصدرها السيناتور الجمهوري راند بول عن ولاية كنتاكي، الذي تثور خلافات طويلة له مع خبير الأمراض المعدية المتقاعد، وقاد حملة للمطالبة بإدلائه بشهادته مرة أخرى تحت القسم بشأن دوره في احتواء الجائحة.