عون وبري يبحثان الوضع في جنوب لبنان

بحث الرئيس اللبناني جوزف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الأربعاء، نتائج الزيارة إلى واشنطن والوضع في جنوب لبنان.

واستقبل عون اليوم بري واستعرض معه الأوضاع العامة محليا وإقليميا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية ولاسيما تفجير المنازل وجرفها، وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية"، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وأطلع عون بري "على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو."

وقال بري ، بعد اللقاء ، إن "البحث تناول زيارة رئيس الجمهورية الى واشنطن، والوضع في الجنوب، وأنه كالعادة، مرتاح للقاء."

وكان عون بدأ زيارة إلى واشنطن في 18 من الشهر الجاري والتقى يوم 21 الرئيس الأميركي دونالد ترامب.