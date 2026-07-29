زيلينسكي يتواصل هاتفياً مع نظيره الفرنسي بعد مغادرته واشنطن

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى مغادرته واشنطن، حسبما قال زيلينسكي عبر منصة " تليغرام".

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن زيلينسكي قال إنه أطلع ماكرون على تفاصيل اجتماعاته في البيت الأبيض ومجلس الشيوخ.

وأضاف أنه ناقش مع ماكرون آفاق الدبلوماسية واستعدادات أوكرانيا لفصل الشتاء، بما في ذلك تسلم حزم الطاقة والدفاع الجوي.

وقد عرض زيلينسكي إرسال متخصصين أوكرانيين إلى فرنسا للمساعدة في إخماد حرائق الغابات.