الدفاعات السعودية تعترض مسيّرات استهدفت منشآت بترولية في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي إن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجدداً من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكداً حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.