المؤبد لمدان بتهريب المخدرات في العراق وأستراليا

حكم القضاء العراقي الثلاثاء بالسجن المؤبد على مهرّب بارز للمخدرات في العراق وأستراليا يُدعى كاظم حمد.

وأفاد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بأن محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت حكما "بالسجن المؤبد بحق المدان كاظم مالك حمد ربح الحجامي عن جريمة الاتجار بالمخدرات بقرار تضمّن مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون".

وأورد المركز أن حمد ضالع في "استيراد كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى العراق وأستراليا، وتهريب مادة الهيرويين"، ويرتبط "بعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود المتورطة في جرائم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والقتل والخطف والابتزاز وجرائم العنف المنظم".

ورُحّل حمد في العام 2023 من أستراليا إلى العراق، حيث "تم إلقاء القبض عليه" في مطلع العام الجاري بناء لطلب من كانبيرا، بحسب المركز.

من جهتها، قالت الشرطة الأسترالية إنها تبلغت من المركز بصدور الحكم "بحق شخص هو محلّ اهتمام السلطات الأسترالية".