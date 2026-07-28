الاتحاد الأوروبي يدين بشدة اعتداء الأمن الإيراني على دبلوماسيين فرنسيين

أدان الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدرته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية باسم الدول الأعضاء، الاعتداء الذي شنته قوات الأمن الإيرانية على دبلوماسيين اثنين من السفارة الفرنسية في طهران يوم 19 يوليو، معتبراً إياه انتهاكاً صارخاً لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وتهديداً لسلامة البعثات الأجنبية.

وأعرب الاتحاد عن تضامنه الكامل مع فرنسا، مطالباً السلطات الإيرانية بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.

كما شدد البيان على ضرورة التزام إيران بتعهداتها الدولية واحترام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، باعتبارها ركيزة أساسية لاستمرار قنوات الحوار وحفظ العلاقات بين الدول.