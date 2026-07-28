درجات الحرارة تصل إلى 33.. فرنسا تستعد لرابع موجة حر كبيرة في 2026 وسط حرائق الغابات

تستعد فرنسا لمواجهة رابع موجة حر كبيرة هذا العام، اليوم الثلاثاء، مع زيادة الضغط على فرق ‌الإطفاء، التي تكافح حريق غابات ضخم في منطقة بوردو، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وظروف الجفاف الشديد في جميع أنحاء جنوب غرب البلاد.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في بوردو إلى 33 درجة مئوية خلال النهار، أي ⁠ما يزيد بنحو سبع درجات عن متوسط درجات الحرارة العظمى المسجلة بين عامي 1961 و1990.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي توجه إلى المنطقة مساء أمس الاثنين "الوضع الذي نواجهه اليوم هو ‌أخطر ما سجلناه على الإطلاق والأصعب منذ الحرب العالمية الثانية".

وذكرت عضو مجلس الشيوخ عن منطقة جيروند ناتالي ديلاتر، التي تضم مدينة ‌بوردو، أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء ‌الحريق خلال الليل، لكن الوضع لا يزال صعبا.

وقالت لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية ‌اليوم الثلاثاء "سيعتمد كل شيء على ‌كيفية مضي رجال الإطفاء قدما على الأرض".

وتشهد فرنسا موسم حرائق غابات غير مسبوق. وتجاوزت المساحة المحترقة بالفعل ‌تلك غير المسبوقة المسجلة في عام 2022.

وتغطي ⁠غابات الصنوبر منطقة لاند الواقعة في جنوب غرب بوردو والتي تكون شديدة الاشتعال عندما تصبح جافة. وأتت النيران على أكثر من عشرة آلاف ⁠فدان حتى ⁠الآن.

وأجلت السلطات حوالي 220 ألف شخص، من بينهم مصطافون وسكان محليون.

وذكرت الإدارة المحلية في بلدة بيسكاروس على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوبا، ⁠والتي تعرضت لحريق غابات آخر الأسبوع الماضي، على منصة إكس إن الأوضاع تحسنت في البلدة مما سمح تدريجيا لنحو 15 ألف شخص ممن تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم في البلدة وإلى مخيم قريب.

وأضافت "لكن هذا التطور (الإيجابي) لا يعني ‌أن الخطر قد زال فلا يزال من الممكن حدوث اشتعالات جديدة، لا سيما بسبب الأحوال الجوية (الرياح والجفاف وغير ذلك)".