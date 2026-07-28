اليابان: انفجار في مركز تجاري في محافظة كوماموتو بعد وقوع الزلزال

قالت شركة ايون لتجارة التجزئة اليابانية إنها تلقت معلومات تفيد بوقوع انفجار في مركز ايون كوماوتو التجاري في بلدة كاشيما .

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية " ان اتش كيه" عن الشركة القول إنه تم إجلاء العملاء، مضيفة أنها تفحص الوضع.

وقال مسؤولو قطاع الإطفاء إن جزءا من الطابق الثاني من المبنى انهار بعد الانفجار، مما أدى لحصار عدد من الأشخاص داخله.

وأظهرت الصورة انفصال أجزاء من الحوائط الخارجية للمركز التجاري، مما أظهر ما يبدو أنه هيكل المبنى.

وتقوم الشرطة في محافظة كوماموتو بجمع معلومات بشأن حجم الضرر.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد أعلنت أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة ضرب محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو، كبرى جزر جنوب اليابان، في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأصدرت الوكالة تحذيرا من وقوع موجة مد عاتية "تسونامي"، وقالت إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات "6 أميال" تحت سطح البحر.