الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط
«بيتكوين» و«إيثر» تقودان مكاسب العملات المشفرة.. والدولار يتراجع
تراجع الدولار أمام عدد من العملات الرئيسة في مستهل التعاملات الآسيوية، أمس، بينما سجلت العملات المشفرة مكاسب بقيادة «بتكوين» و«إيثر».
وانخفض الدولار 0.2% أمام الين الياباني إلى 163.585 يناً، مسجلاً أكبر تراجع له منذ 10 يوليو الجاري.
وفي المقابل، ارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1397 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بالنسبة ذاتها إلى 1.3353 دولار، وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.25% إلى 101.23 نقطة. وفي أسواق العملات المرتبطة بالسلع، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5802 دولار، بينما صعد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6997 دولار.
وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت «بتكوين» 0.9% إلى 65 ألفاً و193.62 دولاراً، بينما صعدت «إيثر» 1.9% إلى 1948 دولاراً.
إلى ذلك ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال التعاملات الآسيوية، مدعومة بانخفاض أسعار النفط، وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4103.99 دولارات للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.9% إلى 4106.10 دولارات للأوقية.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.7% إلى 59.74 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 2% إلى 1619.75 دولاراً، بينما قفز البلاديوم 2.3% إلى 1271.93 دولاراً للأوقية.
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