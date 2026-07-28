«بيتكوين» و«إيثر» تقودان مكاسب العملات المشفرة.. والدولار يتراجع

تراجع الدولار أمام عدد من العملات الرئيسة في مستهل التعاملات الآسيوية، أمس، بينما سجلت العملات المشفرة مكاسب بقيادة «بتكوين» و«إيثر».

وانخفض الدولار 0.2% أمام الين الياباني إلى 163.585 يناً، مسجلاً أكبر تراجع له منذ 10 يوليو الجاري.

وفي المقابل، ارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1397 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بالنسبة ذاتها إلى 1.3353 دولار، وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.25% إلى 101.23 نقطة. وفي أسواق العملات المرتبطة بالسلع، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5802 دولار، بينما صعد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6997 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت «بتكوين» 0.9% إلى 65 ألفاً و193.62 دولاراً، بينما صعدت «إيثر» 1.9% إلى 1948 دولاراً.

إلى ذلك ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال التعاملات الآسيوية، مدعومة بانخفاض أسعار النفط، وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4103.99 دولارات للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.9% إلى 4106.10 دولارات للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.7% إلى 59.74 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 2% إلى 1619.75 دولاراً، بينما قفز البلاديوم 2.3% إلى 1271.93 دولاراً للأوقية.