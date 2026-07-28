بلجيكا تسجل أعلى معدل وفيات خلال موجة الحر

بروكسل - وام

سجلت بلجيكا أعلى معدل للوفيات الزائدة في أوروبا، خلال موجة الحر التي ضربت القارة، في نهاية يونيو الماضي، وفقاً لبيانات الشبكة الأوروبية «يورومومو»، التي ترصد وتقارن معدلات الوفيات في أكثر من 20 دولة أوروبية.

وشهدت بلجيكا، وفق أرقام «معهد سينسانو البلجيكي»، أكثر من 2000 وفاة إضافية، مقارنة بالمعدلات الطبيعية خلال فترة موجة الحر، بينما بلغ معدل الوفيات الزائدة 48%، متجاوزاً فرنسا (23%) وهولندا (13%).

وقال عالم الإحصاء الحيوي من جامعتَي لوفين وهاسلت، غيرت مولنبرغس، إن إقليم فلاندرز وحده سجل معدل وفيات زائدة بلغ 31%، معتبراً أن أنماط البناء في بلجيكا أسهمت في تفاقم آثار موجات الحر.